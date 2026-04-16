ميكيل: لا تلوموا الحكم على خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

انتقد اللاعب النيجيري الدولي السابق ميكيل أوبي نادي برشلونة لإلقاء اللوم على الحكم في إقصائهم من دوري أبطال أوروبا.



بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد، اتهم بعض لاعبي برشلونة ومسؤوليه الحكم بسوء التحكيم.



تحدث مع موندو ديبورتيفوصرح نجم تشيلسي السابق بأن غياب غريزة القتل لدى برشلونة هو السبب في إقصائهم.

"كثير من مشجعي نادي برشلونة لن يعجبهم ما سأقوله، لكنها الحقيقة. لقد سيطرتم على الكرة طوال المباراة ولم تفعلوا بها شيئاً على الإطلاق، ثم تصرخون "سرقة" عندما تصطدمون بالواقع."



لم تكن تلك سرقة، بل كانت كشفًا عن أنفسكم بامتلاككم كل شيء دون أي غريزة قتل. أين كانت تلك "عقلية العودة" التي تحبون الحديث عنها؟ لأنها كانت ضرورية عندما كانت اللعبة بحاجة ماسة إلى شخصيات مميزة.



"كان أتلتيكو مدريد مسيطراً على المباراة. تقدم أديمولا لوكمان وحسم النتيجة، بينما كان لاعبو برشلونة مشغولين بمصافحة الحكم كما لو كان سيغير النتيجة لصالحهم".



"لقد فشلوا في العودة أمام أتلتيكو في مناسبتين مختلفتين عندما كان عليهم مواجهتهم مرتين. والآن يريدون إلقاء اللوم على الحكم بسبب أسلوب لعبهم غير الكفؤ. هذه ليست الطريقة التي تُحسم بها الأمور"، هكذا اختتم ميكيل أوبي حديثه.

