ميكيل يكشف ما يجب على أرسنال فعله لضمان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

قدم جون ميكيل أوبي نصائح لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا حول كيفية فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مانشستر سيتي.

تعرض أرسنال لانتكاسة في سعيه للفوز باللقب، بعد خسارته 2-1 أمام بورنموث في ملعب الإمارات يوم السبت.

لم يحقق فريق أرسنال سوى فوز واحد في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات.

قلص مانشستر سيتي الفارق في صدارة الترتيب إلى ست نقاط بعد فوزه المريح 3-0 على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد.

سيستضيف فريق بيب غوارديولا فريق أرسنال على ملعب الاتحاد يوم الأحد في مباراة قد يكون لها عواقب وخيمة على سباق اللقب.

قال ميكيل إنه من المهم أن يحفز أرتيتا لاعبيه للمهمة المقبلة.

قال ميكيل في بودكاست أوبي وان: "على أرتيتا أن يجد طريقة لتحفيز هذا الفريق".

"بالنسبة لي، يبدو أنهم فريق نفدت أفكاره. ليس لديهم أدنى فكرة. عندما تشاهد فريق أرسنال هذا، لا تجد أحداً مستعداً لتحمل المسؤولية على أرض الملعب. لا يوجد أحد مستعد ليكون "ذلك الشخص" الذي يقول: "سأخلق الفرص؛ سأجعلنا نلعب بشكل جيد."



