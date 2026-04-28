ميكيل يتوقع أن يحل نجم البلوز السابق محل روزينيور كمدرب لتشيلسي

رشح اللاعب النيجيري الدولي السابق ميكيل أوبي زميله السابق فيليبي لويس كمرشح جدي لتولي منصب المدير الفني لنادي تشيلسي بعد رحيل ليام روزينيور.



تذكر أن روزينيور قد أقيل من منصبه كمدرب بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



بعد فترة مضطربة شهد فيها تشيلسي تعاقب العديد من المدربين، تولى ميكيل زمام الأمور عبر بودكاست أوبي وان، وأعرب عن دعمه لفيليبي لويس كبديل محتمل، وغالباً ما كان يسلط الضوء عليه على حساب أسماء أخرى مثل سيسك فابريغاس، الذي اعتبره مبكراً جداً لتولي الوظيفة.

اقرأ أيضا:دوري أبطال أوروبا: سيميوني يُقدّم تحديثًا حول جاهزية لوكمان البدنية قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أرسنال



أعتقد أنه من المبكر جدًا بالنسبة لي التعاقد مع فابريغاس. أنا معجب به، ويمكننا جميعًا أن نرى النجاح الذي يحققه مع كومو في الدوري الإيطالي، لكنني أعتقد أن الوقت مبكر بعض الشيء. دعه يكمل موسمين آخرين ليثبت نفسه ويكتسب المزيد من الخبرة.



أما بالنسبة لفيليبي لويس، فهو مدرب رائع، وقدّم فريقه أداءً كروياً مذهلاً في كأس العالم للأندية، وكان لديهم هدف واضح لكيفية اللعب. كان هناك هيكل واضح، ولعب بهدف محدد، وهذا ما يجعلك تعرف أن شخصاً ما يمكن أن يصبح مدرباً من الطراز الرفيع.



"ربما لا يملك الخبرة الكافية حاليًا، لكن بالنظر إلى أدائه مع فلامنغو وطريقة لعب فريقه، هناك ما يدعو للتفاؤل. هناك توقعات لما يمكن تحقيقه، وهذا ما يعجبني في فيليبي لويس. ربما من المبكر الحكم عليه، لكن من بين المدربين الثلاثة المذكورين، إذا اختاروا أحدهم، فسأختار على الأرجح فيليبي لويس"، هكذا اختتم ميكيل أوبي حديثه.

