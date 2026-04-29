ميكيل: "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا لن يُعتبر نجاحاً في تشيلسي"

يعتقد اللاعب الدولي النيجيري السابق ميكيل أوبي أن فوز تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي وتأمين مكان في دوري أبطال أوروبا هو السبيل الوحيد لاعتبار موسم 2025/26 ناجحاً.



تذكر أن فريق تشيلسي سيواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه يكافح من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



على الرغم من أن الفريق شهد موسمًا مضطربًا مع تغييرات إدارية، إلا أن ميكيل، من خلال بودكاست أوبي وانصرح بأن تشيلسي "نادي كرة قدم في دوري أبطال أوروبا" وأن الفشل في الوصول إلى المراكز الأولى أمر غير مقبول.



"هذا هو النجاح، نعم. الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا ليس نجاحًا، ولكن الحصول على كليهما هو النجاح"، هكذا قال الفائز السابق بلقب الدوري الأوروبي في بودكاست أوبي وان.

"الحصول على كليهما يُعدّ إنجازاً، ويمكننا البناء على ذلك في الموسم المقبل. لأننا سنجذب لاعبين كبار، أولئك الذين يرغبون في الفوز لأنهم يريدون اللعب في دوري أبطال أوروبا."



"ثم ننتقل إلى الحصول على مدير فني قادر على جذب هؤلاء اللاعبين، ويجعل اللاعبين يرغبون في اللعب تحت قيادته."



"إذا رفع غوارديولا سماعة الهاتف واتصل بلاعب، فسيهرع إلى مانشستر، لأنه سيفوز بالألقاب ويصبح لاعباً أفضل. هذا هو جوهر نادي كرة القدم."



"هكذا كنا قبل 10 أو 15 عامًا. اتصل رومان باللاعبين واستجابوا. استجبتُ عندما كان بإمكاني البقاء في أولد ترافورد. لقد غيرتُ رأيي يا صديقي"، هكذا اختتم ميكيل أوبي حديثه.

