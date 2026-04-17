فنون القتال المختلطة ستكون حاضرة في المهرجان الرياضي الوطني لعام 2026

تم تأكيد رياضة فنون القتال المختلطة (MMA) رسمياً كرياضة إلزامية في الدورة السادسة والعشرين من المهرجان الرياضي الوطني - إينوجو 2026

يفخر الاتحاد النيجيري للفنون القتالية المختلطة (NMMAF) بالإعلان عن إدراج الفنون القتالية المختلطة (MMA) رسميًا كرياضة إلزامية في المهرجان الرياضي الوطني السادس والعشرين، المقرر عقده في إينوجو عام 2026.

يمثل هذا القرار التاريخي الصادر عن اللجنة الوطنية للرياضة علامة فارقة في نمو رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) والاعتراف بها وترسيخها مؤسسياً في نيجيريا. ويؤكد هذا القرار على المكانة المتنامية لهذه الرياضة وقبولها كعنصر أساسي في النظام الرياضي الوطني.

بصفتها الهيئة الوطنية الحاكمة والمطورة لرياضة فنون القتال المختلطة في نيجيريا، تواصل NMMAF التواصل مع الاتحادات الولائية والرياضيين والمدربين وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني لضمان المشاركة السلسة وتنمية المواهب والنجاح في تنظيم فعاليات فنون القتال المختلطة في المهرجان.

يُنشئ هذا الإدراج مسارًا منظمًا للرياضيين في جميع الولايات ويعزز مكانة نيجيريا داخل مجتمع فنون القتال المختلطة العالمي من خلال انتساب الاتحاد النيجيري لفنون القتال المختلطة إلى الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة (IMMAF)، وهو الهيئة العالمية الحاكمة لفنون القتال المختلطة للهواة.



