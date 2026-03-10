الدوري الأمريكي لكرة القدم يفرض حظراً مدى الحياة على لاعب كرة قدم غاني بسبب فضيحة مراهنات

أفادت صحيفة تريبيونا أن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) فرض حظراً مدى الحياة على لاعب خط الوسط ديريك جونز والجناح الغاني ياو يبواه بعد أن كشف تحقيق عن تورطهما في مراهنات واسعة النطاق على المباريات.

وبحسب الرابطة، قام كلا اللاعبين بالمراهنة على المباريات خلال موسمي 2024 و2025، بما في ذلك المباريات التي شاركت فيها فرقهم.

كما كشف الدوري الأمريكي لكرة القدم أن الثنائي راهن ذات مرة على حصول جونز على بطاقة صفراء خلال مباراة كولومبوس كرو ضد نيويورك ريد بولز في أكتوبر 2024 - وهو ما حدث بالفعل.

اقرأ أيضا: كيف يُغير تحليل كرة القدم القائم على البيانات توقعات المباريات في جميع أنحاء أفريقيا

ويعتقد المحققون أيضاً أن اللاعبين ربما يكونون قد تبادلوا معلومات سرية مع مراهنين آخرين حول نيتهم ​​في الحصول على حجوزات.

تم بالفعل الاستغناء عن خدمات جونز، البالغ من العمر 29 عامًا، من قبل كولومبوس كرو في نوفمبر الماضي، بينما غادر يبواه، البالغ من العمر 28 عامًا، نادي لوس أنجلوس إف سي في يناير قبل انضمامه إلى فريق تشينغداو هاينيو الصيني الشهر الماضي.

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم أنه لا يوجد دليل على أن أنشطة المراهنات أثرت بشكل مباشر على نتيجة أي من المباريات.



