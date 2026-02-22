موفي على وشك أن يصبح لاعباً أساسياً - مدرب بورتو فاريولي

أفادت التقارير أن فرانشيسكو فاريولي، مدرب نادي بورتو، صرّح بأن تيريم موفي يقترب من حجز مكان أساسي في الفريق. Completesports.com.

انضم موفي إلى بورتو على سبيل الإعارة من نادي نيس الفرنسي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

شارك اللاعب النيجيري الدولي لأول مرة في فوز بورتو 1-0 على نادي ناسيونال في نهاية الأسبوع الماضي.

شارك المهاجم لمدة 16 دقيقة في المباراة التي شهدت منافسة شديدة.

كشف فاريولي أن موفي يقترب من استعادة لياقته البدنية الكاملة.

"لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية جيدة للتحسن؛ إنه يعمل بجد. لقد قلت بالفعل إنه من حيث الوزن وتكوين الجسم، فقد عاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه. إنه قريب من ذلك"، هكذا صرح فاريولي للصحفيين.

متى سيصبح لاعباً أساسياً؟ قريباً. لدينا دينيز حالياً، وهو متقدم بخطوة. في الأسابيع المقبلة، سنحتاج إليهما معاً لمساعدتنا في الحفاظ على مستوى عالٍ جداً.

بقلم أديبوي أموسو



