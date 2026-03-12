موفي: أشعر بفخر كبير لتمثيل بورتو

أعرب تيريم موفي، مهاجم فريق سوبر إيجلز، عن سعادته البالغة باللعب لنادي بورتو البرتغالي.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي انتقل من نيس إلى بورتو، هدفاً واحداً منذ وصوله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.



بعد دخوله كبديل في الدقيقة 68، حسم المهاجم النيجيري الفوز بهدف متأخر في الدقيقة 90+8، مسجلاً بذلك علامة فارقة في فترة إعارته.



تحدث مع سجل، صرح موفي بأنه يأمل في تقديم أفضل ما لديه للمساهمة في تقدم الفريق خلال هذا الموسم الجاري.

"أشعر بفخر كبير لتمثيل نادي بورتو. إنه أمر عظيم بالنسبة لي ولعائلتي أيضاً."



كما قال المدرب، هناك طاقة إيجابية، ولا وجود للسلبية. علينا أن نبقى مركزين. يجب أن نرغب في اللعب، وأن نرغب في التطور، وأن نكون عائلة واحدة حقيقية. لهذا السبب كنا نعمل بجد خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.



"الأمر كله يتعلق بالتفاصيل الصغيرة. اللمسة، اللحظة المناسبة للظهور، التوقيت... كل ذلك. كلاعب، هذه هي التفاصيل التي تميزك عن الآخرين. وهذا بالضبط ما كان يحاول فعله في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية."



وأضاف: "عندما يُطلب منا التدخل، فذلك لأن المدرب والنادي يثقان بنا. لقد قمنا بواجبنا، ولم يحالفنا الحظ في التسجيل أو الفوز بالمباريات. لكن هذا ليس ما نركز عليه. نحن نركز على الحاضر وعلى مباراة الغد [اليوم]".



