موفي يسير على الطريق الصحيح – مدير بورتو

يعتقد فرانشيسكو فاريولي، مدرب بورتو، أن تيريم موفي، مهاجم منتخب نيجيريا، يسير على الطريق الصحيح على الرغم من تعرضه لصيحات الاستهجان من قبل الجماهير في مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام نوتنغهام فورست في الدوري الأوروبي يوم الخميس.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري كان نشطاً، حيث أتيحت له فرص رئيسية للتسجيل، بما في ذلك رأسية مباشرة نحو حارس المرمى في نهاية الشوط الأول.



على الرغم من مشاركته في الهجوم، أطلق جزء من الجمهور صافرات الاستهجان على موفي عندما تم استبداله في الدقيقة 60، بعد إضاعة فرصة.

وفي حديثه قبل مباراة الغد ضد إستوريل برايا في الدوري البرتغالي، أشاد فاريولي بتأثير موفي في الفريق، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيسجل المزيد من الأهداف.



"في المباراة ضد نوتنغهام، كانت هناك لحظة من الإحباط، لكنه يبذل قصارى جهده، ويعمل بجد في الأشهر الأخيرة."



"إنه يسير على الطريق الصحيح، لقد سجل بالفعل أهدافاً مهمة لنا، وسيأتي المزيد."



"يجب أن يبقى الإحباط والعاطفة في تلك اللحظة؛ يجب أن تكون عائلة بورتو متحدة وأن تدعم الفريق بلا شك، مما يدل على أن جميع اللاعبين يركزون على ما هو الأفضل لنادي بورتو لكرة القدم."







