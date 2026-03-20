موفي وسانوسي يواجهان آينا في مباراة بورتو ضد نوتنغهام فورست في ربع نهائي الدوري الأوروبي

سيواجه كل من تيريم موفي، وزيدو سانوسي، وأولا أينا، لاعبي منتخب نيجيريا، بعضهم البعض في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد أن أوقعت القرعة فريق نوتنغهام فورست في مواجهة بورتو في ربع النهائي.

دخلت آينا في الشوط الثاني حيث تغلب فريق فورست على فريق إف سي ميتييلاند الدنماركي في دور الـ16، وفاز بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد فوزه بنتيجة 2-1 ليقلب المباراة بعد فوزه 1-0 في ملعب سيتي جراوند في مباراة الذهاب.

تأهل فريق بورتو، الذي ضم موفي وسانوسي، إلى ربع النهائي بعد فوزه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين على فريق شتوتغارت، واختتم مشواره بفوز 2-0 مساء الخميس.

سبق لفريق فورست أن واجه بورتو في منافسات هذا الموسم، حيث كانت أهداف مورغان جيبس ​​وايت وإيغور جيسوس كافية لحصد ثلاث نقاط في مرحلة الدوري في أكتوبر.

ستقام مباراة الذهاب في البرتغال، بينما ستقام مباراة الإياب في ترينتسايد.



