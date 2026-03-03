تتجلى براعة موفي تدريجياً في بورتو – يانكاوسكاس

أشاد إدغاراس يانكاوسكاس، مدرب منتخب ليتوانيا، بتعدد مهارات مهاجم فريق النسور الخضراء تيريم موفي منذ انضمامه إلى نادي بورتو.



يذكر أن اللاعب النيجيري الدولي انضم إلى بورتو قادماً من نادي نيس الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.



خطا موفي خطوته الحاسمة الأولى نحو التعافي، حيث سجل هدفه الأول مع نادي بورتو في فوز 3-1 على نادي أروكا في نهاية الأسبوع.



التحدث مع جريدة دقيقةصرح يانكاوسكاس بأن موفي أظهر أنه أعلى بكثير من مستوى الدوري.

"أتذكر لاعبًا سجل العديد من الأهداف، وكان يتمتع بمهاراتٍ رائعة. لم تكن قدمه اليمنى بالمستوى الذي يطمح إليه، بينما كان بارعًا في استخدام قدمه اليسرى، جامعًا بين السرعة والرشاقة والقوة البدنية، لكن أسلوبه كان متوقعًا لأنه لم يكن فعالًا بقدمه الأخرى. كان دائمًا ما يلجأ إلى اليسار."



بدأ بالارتجال على الجانب الأيمن، وتحسن كثيراً. بالطبع، لن يحدد الدوري الذي تلعب فيه اللاعب الذي ستصبح عليه، ولن يحدد نجاحك، فالأمر قابل للنقاش دائماً.



"لكن لحسن الحظ، أصبح موفي مثالاً رائعاً. لقد جاء من أفريقيا، ولم يحالفه الحظ في ناديه الأول، وهنا استغل فرصته الثانية وأظهر أنه كان أعلى بكثير من مستوى الدوري"، قال.



