ليس المال وراء صفقة تشيلسي الجديدة — جيمس

اعترف ريس جيمس بأنه يستطيع كسب المزيد من المال بمغادرة تشيلسي، لكنه قال إن "الحب والسعادة" أقنعاه بتوقيع عقد جديد لمدة ست سنوات.

تحدث اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بشكل مطول مع إدارة النادي حول خططهم قبل الموافقة على تمديد عقده الذي سيبقيه في ستامفورد بريدج حتى عام 2032، مما يعني أنه من المرجح أن يكرس سنوات ذروة مسيرته للبلوز.

يعتمد هيكل الأجور في تشيلسي على الحوافز بشكل كبير، وهو جزء من سياسة أوسع نطاقاً تتمثل في التعاقد مع لاعبين شباب أقل خبرة بعقود طويلة الأمد.

تدرج جيمس في أكاديمية تشيلسي، حيث تدرب لأول مرة مع النادي عندما كان في السادسة من عمره، وبصفته قائداً وأحد اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق، فهو عنصر أساسي في الخطط طويلة المدى للمالكين والمديرين الرياضيين.

ونُقل عنه في صحيفة "آيريش نيوز" قوله: "هذا النادي هو بيتي، هذا هو المكان الذي أحبه وأريد أن أكون فيه. هل يمكنني الحصول على المزيد من المال في مكان آخر؟ ربما، لكن المال ليس كل شيء."

"السعادة والمكان الذي أريد أن أكون فيه أهم بالنسبة لي. أريد الفوز هنا، وسنفوز هنا."

وأضاف جيمس: "لقد تدرّجتُ في هذا النادي. كان هذا النادي الوحيد الذي أردتُ اللعب له. لقد فزتُ بألقابٍ كبيرة هنا. لماذا لا أُجدّد عقدي؟ هذا بيتي. عائلتي هنا."

"النادي يسير على الطريق الصحيح للفوز بالألقاب باستمرار مرة أخرى، وأعتقد أننا سنفعل ذلك. لهذا السبب ما زلت هنا وقد جددت عقدي."



