مورايس: موفي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع أسلوب لعب بورتو

كشف برونو مورايس، لاعب المنتخب البرازيلي السابق، أن تيريم موفي، مهاجم منتخب نيجيريا، يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع أسلوب لعب بورتو.



تجدر الإشارة إلى أن موفي انضم إلى النادي البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من نيس، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.



تحدث مع ديسبورتو أو مينوتوصرح مورايس بأن الأمر مسألة وقت قبل أن يبدأ اللاعب الدولي النيجيري في تسجيل الأهداف.

"لم يكن أداء نادي بورتو فعالاً كالمعتاد وكما يحب المشجعون أن يروا، لكن الحقيقة هي أنهم دافعوا بشكل جيد للغاية، وحافظوا على توازن المباراة."



"حتى بتسجيل هدف واحد فقط في بعض الأحيان في المباراة، فإنهم يتمكنون من الحصول على نقاطهم بنفس الطريقة كما لو كانوا قد سجلوا المزيد من الأهداف."



أعتقد أن الأهداف ستعود، خاصة الآن بعد أن أتيحت للاعبين مثل دينيز غول وموفي فرص أكبر للاندماج في الفريق، لكنهم يحتاجون إلى بعض الوقت لتحقيق أقصى استفادة من ذلك. أحيانًا يحدث ذلك بسرعة، ولكن في أحيان أخرى يستغرق الأمر وقتًا أطول.



