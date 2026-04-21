إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    انضمام المزيد من الأندية إلى مطاردة مدافعي فريق النسور الخضراء

    أديبوي أموسوBy لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا
    "كنتُ متحمسًا" - فيرنانديز يتحدث عن انتقاله إلى رينجرز

    لا يزال إيمانويل فرنانديز، مدافع فريق رينجرز، محط اهتمام الأندية في جميع أنحاء أوروبا قبل فترة الانتقالات الصيفية.

    لفت فرنانديز الأنظار بأدائه الرائع مع فريق لايت بلوز هذا الموسم.

    وصل قلب الدفاع إلى ملعب إيبروكس قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الصيف الماضي.

    تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ضمن فريق الموسم لرابطة لاعبي الدوري الاسكتلندي الممتاز الأسبوع الماضي.

    ارتبط اسم فرنانديز بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز؛ تشيلسي، وأرسنال، ووست هام يونايتد، وإيفرتون.

    وتشير التقارير إلى أن عملاقي الدوري الهولندي الممتاز، أياكس أمستردام وفينورد، مهتمان أيضاً باللاعب.

    كما أبدى عملاقا الدوري الألماني بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن اهتماماً بالنادي.

    يسعى نادي كلوب بروج، أحد أندية الدوري البلجيكي للمحترفين، أيضاً إلى ضم فرنانديز.

    من المتوقع أن يطلب نادي رينجرز حوالي 35 مليون يورو مقابل اللاعب النيجيري الدولي.

    سهم.
    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    BetReviews247