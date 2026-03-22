نادي مغربي يطرد لاعب خط وسط سنغالي بسبب تصريحاته حول سحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025

أنهى نادي اتحاد وجدة المغربي عقده مع لاعب الوسط السنغالي عيسى ندياي بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يوم الثلاثاء الماضي فوز السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ومنحت المغرب فوزاً بنتيجة 3-0.

ينبع هذا القرار من مشاهد مثيرة خلال المباراة النهائية، عندما غادر لاعبو السنغال أرض الملعب لأكثر من 17 دقيقة احتجاجاً على ركلة جزاء متأخرة احتسبت لصالح المغرب.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن سلوك منتخب السنغال انتهك لوائح البطولة.

وبناءً على ذلك، تبين أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) قد انتهك المادة 82، مما أدى إلى خسارة المباراة وفقًا للمادة 84.

وبحسب التقارير، زعم ندياي أنه سخر من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح اللقب للمغرب، الأمر الذي أغضب اتحاد وجدة.

اعتبرت إدارة جامعة العلوم الماليزية في وجدة تعليقاته العلنية غير محترمة للمؤسسة وغير لائقة.

بقلم أديبوي أموسو





