استقالة مدرب المغرب الركراكي قبل ثلاثة أشهر من كأس العالم 2026

استقال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي من تدريب الفريق قبل أشهر قليلة من مشاركته في كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

بحسب شبكة ESPN، أكد ريغراغي رحيله في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من ليلة الخميس.

وقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن رحيل ريغراغي - قبل أقل من 100 يوم من استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو - قبل أن يرافق فوزي لقجع، رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد، ريغراغي في المؤتمر الصحفي الذي كان بمثابة تكريم للمدرب الراحل.

قال ريغراغي: "يحتاج الفريق إلى وجه جديد، وطاقة مختلفة، ورؤية جديدة مع مدرب جديد. أعتقد أن الفريق بحاجة إلى دفعة جديدة قبل كأس العالم، ورؤية جديدة لمواصلة التقدم. قراري بالرحيل جزء من تطور هذا الفريق".

قاد ريغراكي، البالغ من العمر 50 عامًا، المغرب إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 - وهو إنجاز تاريخي لأفريقيا والعالم العربي - لكنه تعرض لانتقادات بعد فشل الفريق في الفوز بكأس الأمم الأفريقية كدولة مضيفة بعد خسارة دراماتيكية 1-0 أمام السنغال في المباراة النهائية في يناير.

وقال لقاع إن محمد وهبي، الذي قاد منتخب المغرب تحت 20 عامًا للفوز بلقب كأس العالم للشباب، سيتولى منصب خليفة الركراكي.

اقرأ أيضا: كأس الأمم الأفريقية 2025: دافيدو يخسر 75 مليون نيرة بعد خسارة النسور أمام المغرب

ستكون هذه أول تجربة لوهبي في تدريب فريق أول. وكان المدرب البلجيكي المغربي البالغ من العمر 49 عاماً قد تولى سابقاً تدريب منتخب المغرب تحت 23 عاماً، وقضى معظم مسيرته التدريبية في إدارة فرق الشباب بنادي أندرلخت البلجيكي.

قال أوهبي: "أنا لست هنا لأبني، لأن الأساسات موجودة بالفعل. أنا هنا لأواصل الأداء".

أعلن وهبي أن جواو ساكرامنتو سيكون مساعده في التدريب. يُذكر أن المدرب البرتغالي كان مساعداً سابقاً في باريس سان جيرمان، وعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو في روما وتوتنهام.

لم يفز المغرب بأي لقب قاري منذ عام 1975، كما تعرض الرغراقي لانتقادات بسبب أسلوبه الدفاعي في اللعب. وكان بعض النقاد قد طالبوا بإقالته بعد خيبة الأمل التي مُني بها المغرب في كأس الأمم الأفريقية السابقة في ساحل العاج.

تم تعيين ريغراغي، الظهير الأيمن السابق لنادي راسينغ سانتاندير الإسباني، مدرباً للمنتخب المغربي في عام 2022. وكان مستقبله موضوع تكهنات مكثفة بعد خيبة الأمل الأخيرة في كأس أفريقيا، حيث أفادت العديد من وسائل الإعلام برحيله، مما دفع الاتحاد إلى إصدار ثلاثة بيانات تنفي ذلك.

وصف قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي المدرب الركراكي بأنه "أسطورة" على شبكة التواصل الاجتماعي X، حيث قال إن "قيادة المدرب وشغفه ورؤيته ألهمت ليس فقط اللاعبين، ولكن أيضًا بلدًا بأكمله وملايين المشجعين حول العالم".



