قد تستضيف المغرب قريباً مباريات الدوري الإسباني - رئيس رابطة الدوري الإسباني

أصبحت إمكانية استضافة المغرب لمباريات الدوري الإسباني أكثر واقعية بعد تصريح رئيس الدوري خافيير تيباس علنًا.

وفي حديثه عن خطط الدوري الإسباني للتوسع الدولي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (MAP)، أشار تيباس إلى أن المغرب يبرز كواحد من أكثر الوجهات جدوى لاستضافة مباريات الدوري الإسباني الرسمية خارج إسبانيا.

وأوضح تيباس قائلاً: "نعم، بالنظر إلى عدد المشجعين الذين يتابعون الدوري الإسباني في المغرب، أعتقد أنه سيكون من الأسهل اللعب في المغرب، خاصة وأن القيود اللوجستية المرتبطة بالسفر ضئيلة للغاية".

هذا هو أوضح مؤشر علني حتى الآن على أن الدوري الإسباني يفكر بجدية في جلب مباريات تنافسية إلى المملكة.

بل إن تيباس ذهب أبعد من ذلك، إذ ذكر الدار البيضاء صراحةً كمدينة محتملة لاستضافة المباراة. "يمكننا أيضاً النظر في إقامة المباراة على ملعب الدار البيضاء الجديد. لم لا؟"

وهذا أمر مهم بالنظر إلى مشاريع البنية التحتية الجارية في المغرب واستعداداته لكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي سيستضيفها بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

بحسب تيباس، تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محوراً أساسياً في استراتيجية الدوري الإسباني العالمية، ويحتل المغرب مكانة خاصة فيها نظراً لثقافة كرة القدم والروابط التاريخية مع إسبانيا. وأضاف: "إن توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالغ الأهمية".

"هناك شغف لا يُصدق بالدوري الإسباني في جميع أنحاء المنطقة، من العراق إلى المغرب."

وأشار تيباس أيضاً إلى أنه، وفقاً لأرقام رابطة الدوري الإسباني نفسها، قد يكونون في الواقع أكثر شعبية في المنطقة من الدوري الإنجليزي الممتاز. "بحسب بياناتنا، فإن قاعدة جماهيرهم أكبر حتى من قاعدة جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز."

أما بالنسبة للمغرب تحديداً، فقد تحدث تيباس عن العلاقة التاريخية بين البلدين، قائلاً: "لطالما كانت هناك روابط قوية وعلاقات وثيقة وتفاهم جيد بين إسبانيا والمغرب في المجال الرياضي، وخاصة كرة القدم".

إن استضافة مباريات الدوري الإسباني في المغرب ستتناسب بشكل طبيعي مع التعاون الكروي بين الرباط وريال مدريد قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2030.

مع وجود مشاريع ملاعب حديثة قيد التنفيذ، ولا سيما ملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء، يُنظر إلى المغرب بشكل متزايد على أنه مركز رياضي إقليمي.

سيكون ذلك منطقياً من الناحية التجارية أيضاً. تتمتع أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بجماهير غفيرة في المغرب، حيث تُعد كرة القدم الإسبانية واحدة من أكثر الدوريات الأجنبية مشاهدة.

لم يتم الإعلان عن أي مباراة رسمية حتى الآن، لكن كلمات تيباس تشير بقوة إلى أن الفكرة لم تعد مجرد فرضية.



