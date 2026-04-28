مورينيو مرشح لتولي منصب تدريب أحد عمالقة الدوري الإسباني

ذكرت صحيفة "ميرور" أن ريال مدريد جعل جوزيه مورينيو هدفه الأول لخلافة ألفارو أربيلوا هذا الصيف، حيث يقود الرئيس فلورنتينو بيريز خطة إعادة "السبيشال ون" إلى إسبانيا.

تولى مورينيو تدريب برشلونة في البرنابيو لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2010، وفاز بلقب الدوري الإسباني بطريقة قياسية، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا. وفي كلتا المناسبتين، كان عليه أن يتغلب على فريق برشلونة بقيادة بيب غوارديولا الذي كان يتمتع بقوة هائلة.

تم التعاقد مع أربيلوا ليحل محل تشابي ألونسو في منتصف هذا الموسم، لكنه سينهي الموسم دون أي لقب، مما سيؤدي حتماً إلى تغيير. سمح بيريز للمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز بقيادة مساعيهم للتعاقد مع ألونسو، لكنه سيتولى الآن دوراً محورياً في تعيين المدرب الجديد، وفقاً لتقرير صحيفة "ذا أثليتيك".

لم يعد مورينيو الفائز المتسلسل الذي كان عليه عندما تعاقد معه ريال مدريد قبل 16 عامًا، لكنه على وشك إنهاء الموسم دون هزيمة مع بنفيكا، حتى لو كان من المتوقع أن يفوتهم لقب الدوري البرتغالي.

انضم اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا إلى بنفيكا في سبتمبر الماضي فقط، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2027. ومع ذلك، يتضمن هذا الاتفاق بندًا بقيمة 3 ملايين يورو تقريبًا، يسمح لأي من الطرفين بفسخ الصفقة حتى 10 أيام بعد المباراة الأخيرة من هذا الموسم.

سيضطر مورينيو، الذي قاد فريقه للفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى تولي قيادة فريق لوس بلانكوس الذي يبدو أنه سيقضي موسماً ثانياً دون أي لقب. يُروج بيريز بقوة لمورينيو، لكن أصواتاً أخرى داخل النادي ليست متأكدة من عودته.

غادر مدريد في ظروف متوترة بعد أن دخل في خلافات مع بعض الشخصيات البارزة في النادي. أثارت تصريحاته انقساماً حاداً، وكانت هناك توترات موثقة جيداً مع القائد آنذاك إيكر كاسياس، الأمر الذي لم يجعله محبوباً لدى بعض المشجعين ووسائل الإعلام.

في هذا الموسم انتقد فينيسيوس جونيور، أحد أبرز نجوم الفريق، مشيرًا إلى أنه حرض على حادثة انتهت بادعاء البرازيلي تعرضه لإساءة عنصرية من قبل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.



