مورينيو يتعهد بعدم اختيار نجم بنفيكا مرة أخرى إذا ثبتت إدانته بالإساءة العنصرية إلى فينيسيوس

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن جوزيه مورينيو قال إن جيانلوكا بريستياني لن يلعب بعد الآن مع بنفيكا إذا ثبتت إدانته بالإساءة العنصرية إلى فينيسيوس جونيور.

وفي حديثه يوم الأحد، قال مورينيو، الذي تعرض لانتقادات بسبب تصريحاته الأولية في أعقاب مباراة الذهاب من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، إنه "يعارض تماماً وبشدة أي نوع من التمييز أو التحيز أو الجهل أو الغباء".

يخضع بريستياني للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد تم إيقافه عن مباراة الإياب الأسبوع الماضي في مدريد، وخسر بنفيكا استئنافه ضد هذا القرار. وقد نفى بريستياني هذه الادعاءات، لكنه يواجه عقوبة إيقاف طويلة في حال إدانته.

وأضاف مورينيو: "إذا لم يحترم لاعبي هذه المبادئ، وهي مبادئي ومبادئ بنفيكا أيضاً، فإن مسيرة هذا اللاعب مع مدرب اسمه جوزيه مورينيو وفي نادٍ اسمه بنفيكا ستنتهي".

لستُ عالماً، لكنني لستُ جاهلاً أيضاً. إن قرينة البراءة حق من حقوق الإنسان، أليس كذلك؟

"أنا أتمسك برأيي. إذا كان اللاعب مذنباً بالفعل، فلن أنظر إليه أبداً بالطريقة التي كنت أنظر إليه بها من قبل، وبالنسبة لي، انتهى الأمر."

"لكن عليّ أن أضع الكثير من الشروط قبل ذلك."

رفض فينيسيوس جونيور في البداية استكمال مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي بعد الحادثة التي وقعت مع بريستياني.

كان مهاجم ريال مدريد قد منح فريقه التقدم للتو - وبعد ذلك حصل على بطاقة صفراء للاحتفال أمام جماهير بنفيكا - عندما واجهه بريستياني، الذي رفع قميصه فوق فمه قبل أن يقول شيئًا ما.

ركض فينيسيوس جونيور للتحدث إلى حكم المباراة فرانسوا ليتكسير، الذي أوقف المباراة فوراً. وردّ الحكم بوضع ذراعيه متقاطعتين أمام وجهه، مُفعّلاً بذلك بروتوكول مكافحة العنصرية الخاص بالفيفا.

اقرأ أيضا: اللعنة التي لم تمت: كيف لا تزال كلمات بيلا غوتمان تطارد بنفيكا

في حديثه مع أمازون برايم بعد المباراة، قال مورينيو: "قلتُ لفينيسيوس جونيور، عندما تُسجّل هدفًا كهذا، عليك فقط الاحتفال والعودة إلى المنزل. قال لي كلٌّ من فينيسيوس جونيور وبريستياني أشياءً مختلفة. لكنني لا أؤمن بأيٍّ منهما. أريد أن أكون مستقلاً."

"عندما كان يجادل بشأن العنصرية، قلت له إن أعظم شخص [يوسيبيو] في تاريخ هذا النادي كان أسود البشرة."

"هذا النادي، على عكس ما قد يُظن، هو نادٍ عنصري."

تحدث فينيسيوس مرارًا وتكرارًا ضد العنصرية التي تعرض لها داخل الملاعب. في يونيو 2024، سُجن ثلاثة من مشجعي فالنسيا لمدة ثمانية أشهر بتهمة توجيه إساءات عنصرية إليه خلال مباراة في الدوري الإسباني في العام السابق، في أول حكم من نوعه في إسبانيا.



