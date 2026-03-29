أكد ناجلسمان أن ألمانيا ستجري تغييرات في تشكيلتها أمام غانا

صرح مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان بأنه سيقوم بتدوير تشكيلته للمباراة الودية يوم الاثنين ضد منتخب غانا (النجوم السوداء).

تغلب أبطال العالم السابقون على سويسرا بنتيجة 4-3 في مباراة شاقة يوم الجمعة.

وقال ناجلسمان إن حارس مرمى شتوتغارت ألكسندر نوبل سيبدأ المباراة، كما سيضمن زميله في الفريق والمهاجم دينيز أونداف وقتاً للعب.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "مباراة الغد مختلفة بعض الشيء لأننا مضطرون لإجراء تغييرات أكثر قليلاً لإشراك بعض اللاعبين الذين ربما يكونون قد عادوا من الإصابة".

اقرأ أيضا:زوبيميندي يصبح عاشر لاعب من أرسنال ينسحب من المشاركة الدولية

"نريد أن يكون اللاعبون لائقين بدنياً وصحيين عندما يحين وقت الحسم في الموسم."

وقال إن اللاعبين ما زالوا يخوضون مواسم مزدحمة مع أنديتهم، حيث يشارك العديد منهم في مسابقات متعددة قبل انطلاق كأس العالم في يونيو.

"كل لاعب يعرف تماماً مكانته. لا أستطيع أن أعد بأن كل لاعب سيكون سعيداً في النهاية. ستكون هناك مناقشات، هذا واضح"، هكذا قال ناجلسمان عن تشكيلته لكأس العالم.

"كل لاعب يعرف بالضبط أين يقف؛ يعرفون ما إذا كان مكانهم آمناً أم لا."

"قبل شهرين من كأس العالم، أعتقد أنه من المهم لكل لاعب أن يعرف مكانته."



