نابولي محق في رفض عرض باريس سان جيرمان لضم أوسيمين - ميلوسو

صرح المدير الرياضي السابق لنادي نابولي، ماورو ميلوسو، بأن المالك أوريليو دي لورينتيس كان محقاً في عدم بيع فيكتور أوسيمي إلى باريس سان جيرمان.

كان باريس سان جيرمان حريصاً على التعاقد مع أوسيمين في صيف عام 2023.

لعب اللاعب النيجيري الدولي دوراً محورياً في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي (سكوديتو) في موسم 2022/23.

كما اجتمع باريس سان جيرمان مع ممثلي أوسيمين لمناقشة انتقاله المحتمل إلى العاصمة الفرنسية.

إلا أن نادي نابولي رفض عرض عملاق الدوري الفرنسي، حيث أمضى المهاجم موسماً آخر في نابولي قبل أن يغادر غلطة سراي.

"هل كان ينبغي بيع أوسيمين وكفارا معًا إلى باريس سان جيرمان مباشرة بعد فوزهم بلقب الدوري الإيطالي الثالث؟ في تلك المرحلة، لم يكن دي لورينتيس يريد إضعاف نابولي"، هكذا صرح ميلوسو لراديو كيس كيس نابولي.

"بالنظر إلى الماضي، من السهل القول إنه كان ينبغي عليه بيعها."

"كان ذلك سيرسل إشارة مروعة للنادي بعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي وخسارة سباليتي (المدرب) وجينتولي (المدير الرياضي).

"لقد رفض من أجل مصلحة نابولي، ولكن هناك بعض الأمور التي تسير على ما يرام وأخرى لا تسير كذلك."



