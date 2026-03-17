تأجيل الظهور الأول لنداه في ستيلينبوش بسبب العمل

صرح غافين هانت، المدرب الرئيسي لفريق ستيلينبوش لكرة القدم، بأن المدافع أوليسا نداه لم يحصل بعد على تصريح العمل الخاص به بعد مرور أكثر من شهر على تقديمه للطلب.

انضم نداه إلى ستيلينبوش في صفقة انتقال حر في يناير بعد مغادرته أورلاندو بايرتس.

أمضى اللاعب الدولي النيجيري أربعة مواسم ونصف في نادي أورلاندو بايرتس، حيث شارك في 73 مباراة.

كان من المتوقع أن يشارك قلب الدفاع لأول مرة الشهر الماضي بالفعل، حيث تمكنت بعض الأندية في الدوري الممتاز لكرة القدم من الحصول على تصاريح عمل للأجانب بعد أسبوع واحد فقط.

ونقل موقع Supersport.com عن هانت قوله: "أود الانضمام إلى الفريق، لكن بعض الناس يحصلون على تصاريح العمل بشكل أسرع بكثير من غيرهم".

يحتاج نداه، على الرغم من لعبه مع فريق بايرتس في الموسم الماضي، إلى تصريح عمل جديد بسبب تغيير جهة العمل.

أعني، إنه مجرد تغيير في الموظف. لذا ينبغي أن يكون الأمر سريعاً، أليس كذلك؟ إذا قارنت الدوريات الكبرى حول العالم، فعندما يأتي لاعب أجنبي، يتم استخراج تصريح العمل من خلال شخص معين في جميع الأندية.

"لذا أعتقد أن هذا كان يجب أن يحدث، لكنه لم يحدث بهذه الطريقة من قبل. لذا فهو أمر مخيب للآمال بعض الشيء لأنه كان موجوداً منذ ما يقرب من شهر، وكان من المفترض أن يلعب حتى الآن."



