نديدي ينتقد أداء بشيكتاش في التعادل مع فاتح كاراجومروك

تحدث ويلفريد نديدي عن تعادل بشيكتاش على أرضه مع فاتح كاراجومروك، Completesports.com التقارير.

سيطر فريق بشكتاش على مجريات المباراة لكنه لم يتمكن من استغلال فرصه.

كما قدم فاتح كاراغومروك أداءً دفاعياً قوياً، دافعاً عن مرماه ضد تهديد أصحاب الأرض.

قال نديدي إن أداء بشكتاش في المباراة كان مخيباً للآمال.

"التعادل مخيب للآمال للغاية. بدأنا المباراة بشكل سيئ، ولم نتمكن من إيجاد حل في الشوط الأول"، هكذا نُقل عنه. إن تي في سبورتس.

"كنا بحاجة إلى رد فعل في الشوط الثاني، لكن بشكل عام كنا سيئين."

"هذا غير مقبول. سنركز على المباراة القادمة وعلينا أن نقدم أداءً أفضل."

يحتل فريق بشكتاش المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

سيواجه فريق النسور السوداء فريق غازي عنتاب في مباراته القادمة في الدوري يوم الجمعة.



