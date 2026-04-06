نديدي ينتقد قرار الحكم بمنح ركلة جزاء لفنربخشة

انتقد لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، ويلفريد نديدي، قرار الحكم ياسين كول بمنح فنربخشة ركلة جزاء في خسارة بشكتاش في نهاية الأسبوع في الدوري التركي.



يذكر أن فنربخشة هزم بشكتاش 1-0 بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت لأصحاب الأرض في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع وسددها كرم أكتوركوغلو بهدوء.

اقرأ أيضا:NNL: غضب عارم في هارتلاند بسبب تجاهل إعادة جدولة المباراة، وانتهاء حلم الترقية



انتقد اللاعب النيجيري الدولي، الذي لم يكن راضياً عن التحكيم، قرار الحكم بعدم مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) للتأكد من صحة ركلة الجزاء.



اعتقد نديدي أن إيمانويل أغبادو قد انتزع الكرة بشكل نظيف من دورجيليس نيني على الرغم من تدخله العنيف.



نشر على إنستغرام: "كيف يمكن أن يكون لديك تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) وتقرر عدم التحقق؟ ما زلت أحاول أن أفهم."



