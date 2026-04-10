قد يغيب نديدي عن بقية الموسم بسبب الإصابة.

يستعد قائد منتخب النسور الخضراء ويلفريد نديدي للغياب عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة قد تحرمه من المشاركة لبقية الموسم.

تعرض لاعب خط الوسط للإصابة خلال خسارة بشكتاش أمام فنربخشة في ديربي إسطنبول في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد أكدت الفحوصات الطبية منذ ذلك الحين أنها إصابة من الدرجة الثانية في أوتار الركبة.

من المتوقع أن يغيب نديدي لمدة تصل إلى ستة أسابيع - وهي المدة المتبقية تقريبًا في موسم الدوري التركي - مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته قبل انتهاء الموسم.

شارك اللاعب النيجيري الدولي في 22 مباراة في الدوري مع بشكتاش هذا الموسم، وسجل هدفين.

انضم إلى فريق بلاك إيجلز الصيف الماضي قادماً من نادي ليستر سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب).



