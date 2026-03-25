نيمار يتفوق على ميسي، كريستيانو رونالدو، ومبابي - بطل كأس العالم من البرازيل

أيد كافو، أسطورة البرازيل والفائز بكأس العالم مرتين، نيمار لقيادة البرازيل إلى كأس العالم 2026، وأدلى بتصريح قوي مفاده أن المهاجم يمتلك موهبة طبيعية أكثر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

ووفقاً له، فإن لاعب سانتوس لا يزال في مستوى منفصل مقارنة بنجوم كرة القدم الحديثة الآخرين.

«في رأيي، نيمار أعظم من ليونيل ميسي. قد يختلف مستوى التزام ميسي، لكن من بين هذا الجيل، يتفوق نيمار على الجميع. إنه أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي»، هذا ما نُقل عنه في موقع gazetaexpress.com.

وأوضح كافو أن ميزة نيمار تكمن في قدرته الفنية ومجموعة حركاته الواسعة.

"من الناحية الفنية، يتفوق على الجميع. عندما نتحدث عن الالتزام، يمكننا ذكر كريستيانو رونالدو... لكن دعونا نتجاهل ذلك. نيمار ببساطة يمتلك جودة أكبر تحت تصرفه"، هكذا قال.

وأضاف المدافع الأسطوري السابق أن على البرازيل تكييف أسلوب لعبها لتحقيق أقصى استفادة من تأثير نيمار، مستشهداً بمثال الأرجنتين مع ميسي.

"عندما لعبت الأرجنتين تحت قيادة ليونيل ميسي، فازت بالألقاب. في عام 2002، لعبنا تحت قيادة رونالدو وريفالدو، بينما كنا نساعد رونالدينيو أيضاً. أما نيمار فقد برز في جيل لم يكن فيه هذا الدعم، واضطر إلى تحمل العبء وحده"، هكذا أكد.

بحسب كافو، كان نيمار تحت ضغط مستمر طوال مسيرته المهنية.

وأضاف: "لقد تحمل العبء كله بمفرده لمدة 15 عاماً. واليوم يوجد حوله لاعبون يمكنهم مساعدته أخيراً".

وفيما يتعلق بدور نيمار في الفريق وإدارة المدرب كارلو أنشيلوتي، أشاد كافو بأسلوبه.

"المدرب يدير الضغط بشكل ممتاز. جودة نيمار لا جدال فيها؛ حتى عندما لا يكون في كامل لياقته، فإنه يحسم المباراة. لكن سلوكه داخل الفريق أمر أساسي"، هكذا قال.

كما استذكر لاعب ميلان السابق حادثة من فترة وجوده في إيطاليا لإظهار انضباط أنشيلوتي.

"كان هناك لاعب لم يكن يتدرب بشكل صحيح، فقام أنشيلوتي بجمع المجموعة وقال بوضوح: 'إذا لم تتدربوا، فلا شك في أنكم لن تلعبوا'. وقد فهم الفريق الرسالة على الفور"، كما كشف.



