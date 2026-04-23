الاتحاد النيجيري لكرة القدم يتواصل مع مهاجم نيوكاسل يونايتد بشأن الانتقال إلى منتخب نيجيريا.

أفادت التقارير أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم قد بدأ الاتصال بمهاجم نيوكاسل يونايتد، ويليام أوسولا، بشأن احتمال تغيير ولائه الدولي. Completesports.com.

وُلدت أوسولا في كوبنهاغن لأم دنماركية وأب نيجيري فرنسي.

يحق للمهاجم البالغ من العمر 22 عامًا اللعب لمنتخبات الدنمارك وفرنسا ونيجيريا، لكنه سبق له تمثيل الدنمارك على مستوى الشباب.

تم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من قبل منتخب الدنمارك للمشاركة في المباريات ضد مقدونيا الشمالية وجمهورية التشيك في مارس.

لكن أوسولا لم يشارك في المباراتين، مما فتح الباب أمام نيجيريا لتكثيف مساعيها.

أفاد الصحفي الرياضي فرزام أبو الحسيني على قناة X أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم قد أجرى بالفعل اتصالاً مبدئياً مع المهاجم.

كتب أبو الحسيني: "تم الاتصال بويليام أوسولا من قبل الاتحاد النيجيري لكرة القدم من خلال خلفيته، ويريدون من المفجر القادم من نيوكاسل أن يمثل الدولة الأفريقية بدلاً من الدنمارك".

"تم اختياره للمنتخب الوطني الدنماركي في مارس، لكنه لم يشارك في أول مباراة له."

