لم يُنهِ حارس مرمى ريكسهام، آرثر أوكونكوون، انتقاله الدولي من إنجلترا إلى نيجيريا بعد. Completesports.com التقارير.

وُلد أوكونكو، البالغ من العمر 24 عاماً، في إنجلترا لأبوين نيجيريين.

وقد مثّل حارس مرمى أرسنال السابق منتخب إنجلترا في فئات تحت 16 و17 و18 عامًا.

في ديسمبر 2025، أفيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وافق على تحويل ولاء أوكونكو الدولي إلى نيجيريا.

لكن رئيس قسم المسابقات الدولية في الاتحاد النيجيري لكرة القدم، دايو إنيبي، صرح بأن العملية لم تكتمل بعد.

وقال إنيبي: "العملية لا تزال جارية ولم تكتمل بعد". كرة القدم الأفريقية.

"أوكونكو أحد اللاعبين الذين ندرسهم، ولكن حتى اليوم، لم يتم الانتهاء من انتقاله الدولي."

شارك في 35 مباراة مع ريكسهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب) هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات.

بقلم أديبوي أموسو



