    الاتحاد النيجيري لكرة القدم يعيّن جيجيدي-إيداكو وأومودياجي مساعدين لمدربي فريق فلامينغوز.

    أديبوي أموسو

    عيّن الاتحاد النيجيري لكرة القدم اللاعبتين الدوليتين السابقتين جوي جيجيدي-إيداكو وأيغيوي أومودياجي كمساعدتين لمدربي منتخب نيجيريا للسيدات تحت 17 عامًا، المعروف باسم "الفلامنجو".

    كما تم تعيين لاعب دولي نيجيري سابق آخر، كولا إيغي، مدرباً لحراس المرمى في الفريق.

    قاد جيغيدي إيداكوا فريق فالكونيتس ثم فاز بعدة مباريات دولية مع فريق سوبر فالكونز.

    كانت أومودياج عضوة في فريق فلامينغوز الذي شارك في النسخة الافتتاحية من نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في نيوزيلندا عام 2008.

    سيساعد الثلاثة المدرب الرئيسي أكيم إيشولا بوساري بينما يسعى فريق فلامينغوز للحصول على مكان في نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة هذا العام في المغرب، وبهدف تجاوز المركز الثالث الذي حققه فريق 2022.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

