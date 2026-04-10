الاتحاد النيجيري لكرة القدم يعيّن جيجيدي-إيداكو وأومودياجي مساعدين لمدربي فريق فلامينغوز.

عيّن الاتحاد النيجيري لكرة القدم اللاعبتين الدوليتين السابقتين جوي جيجيدي-إيداكو وأيغيوي أومودياجي كمساعدتين لمدربي منتخب نيجيريا للسيدات تحت 17 عامًا، المعروف باسم "الفلامنجو".

كما تم تعيين لاعب دولي نيجيري سابق آخر، كولا إيغي، مدرباً لحراس المرمى في الفريق.

اقرأ أيضا:تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة: مدرب فريق فلامينغوز، بوساري، يدعو 36 لاعبة لمباراة الدور الثاني

قاد جيغيدي إيداكوا فريق فالكونيتس ثم فاز بعدة مباريات دولية مع فريق سوبر فالكونز.

كانت أومودياج عضوة في فريق فلامينغوز الذي شارك في النسخة الافتتاحية من نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في نيوزيلندا عام 2008.

سيساعد الثلاثة المدرب الرئيسي أكيم إيشولا بوساري بينما يسعى فريق فلامينغوز للحصول على مكان في نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة هذا العام في المغرب، وبهدف تجاوز المركز الثالث الذي حققه فريق 2022.



