الاتحاد النيجيري لكرة القدم واللاعبون مسؤولون عن فشل منتخب النسور في التأهل لكأس العالم 2026 – أوغو

حمّل اللاعب الدولي النيجيري السابق جون أوجو كلاً من الاتحاد النيجيري لكرة القدم واللاعبين مسؤولية فشل منتخب النسور الخضراء في التأهل لكأس العالم 2026.



يذكر أن أبطال كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات فشلوا في التأهل للبطولة بعد خسارتهم أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (4-3) عقب التعادل 1-1 في الملحق الأفريقي في نوفمبر 2025.



أوغو، في محادثة مع بريلا FMوأشار إلى أن المشاكل الهيكلية داخل الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إلى جانب نقص الالتزام اللازم والروح القتالية من جانب اللاعبين، كانت وراء فشلهم.

"الأشخاص الذين يديرون كرة القدم لدينا ليسوا مهتمين بكرة القدم، فهم لا يفهمون أشياءً عنها، هذا رأيي الشخصي."



"على سبيل المثال، في الكاميرون، صامويل إيتو هو رئيس اتحاد كرة القدم، وهو يفهم كرة القدم جيداً. أنت كلاعب كرة قدم، إذا كنت تعتقد أنك تقدم خدمة لبلدك، فلن تتم دعوتك، وهذا ما حدث مع أندريه أونانا."



أشعر أن المسؤولين عن إدارة كرة القدم لدينا بحاجة إلى بذل جهد أكبر. ويمكن للاتحاد النيجيري لكرة القدم أن يلقي باللوم على اللاعبين أيضاً.



"الاتحاد النيجيري لكرة القدم هو مجرد هيكل تنظيمي. ولن ألقي باللوم كله على الاتحاد النيجيري لكرة القدم، لأن تمثيل نيجيريا حلم تحقق."



"إنهم يبذلون قصارى جهدهم، قد لا يكون ذلك كافياً، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم."



