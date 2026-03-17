الاتحاد النيجيري لكرة القدم يطعن في قرار الفيفا بعد فشل احتجاج جمهورية الكونغو الديمقراطية

بدأ الاتحاد النيجيري لكرة القدم عملية استئناف قرار لجنة الانضباط التابعة للفيفا برفض احتجاجها ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن أهلية بعض اللاعبين الذين تم استخدامهم في مباراة فاصلة حاسمة لتصفيات كأس العالم 2026.

قدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم التماساً إلى الفيفا عقب المباراة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط في نوفمبر الماضي.

تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 بعد الوقت الأصلي والوقت الإضافي قبل أن يفوز الفريق الكونغولي بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح ليحقق الفوز.

زعم الاتحاد النيجيري لكرة القدم وجود مخالفات في إصدار جوازات السفر سمحت لبعض لاعبي جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمشاركة في المباراة.

أكد الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم، الدكتور محمد سانوسي، أن الاتحاد قد تلقى الحكم لكنه سيطعن فيه من خلال الإجراءات القضائية للفيفا.

"لقد تلقينا قرار لجنة الانضباط التابعة للفيفا بشأن التماسنا، لكننا غير راضين عن القرار الذي رفض التماسنا. أود أن أؤكد للنيجيريين أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم قد بدأ على الفور إجراءات استئناف القرار"، صرح بذلك سانوسي لموقع thenff.com.

بعد أن رفضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا الشكوى الأولية، سيسعى الاتحاد النيجيري لكرة القدم إلى مراجعة القضية من خلال عملية الاستئناف في محاولة لإلغاء الحكم.



