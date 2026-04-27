نغانو: سيكون من الصعب التنبؤ بنتيجة نزال جوشوا وفيوري

كشف فرانسيس نغانو، بطل الوزن الثقيل السابق في بطولة UFC، أنه سيكون من الصعب التنبؤ بنتيجة النزال المحتمل بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا.



يعتقد نغانو، الذي خاض نزالاً كاملاً مع فيوري في عام 2023 قبل أن يتعرض لهزيمة بالضربة القاضية أمام جوشوا في عام 2024، أن النتيجة ستكون بعيدة كل البعد عن أن تكون قابلة للتنبؤ.



في دردشة مع فايت هايبصرح نغانو بأن كلا المقاتلين يمتلكان قوة لكمات قوية.



أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة. كيف ستسير الأمور؟ هذه هي طبيعة رياضة القتال - لا أحد يعرف ما سيحدث.

"كلاهما مقاتلان من النخبة، لكننا جميعًا نعرف مدى صعوبة فيوري. لقد تمكن من أن يكون من الصعب للغاية هزيمته"، قال نغانو.



من المقرر أن تُقام المواجهة المرتقبة بين فيوري وجوشوا في الوزن الثقيل في نوفمبر 2026، حيث دخلت المحادثات مراحلها النهائية.



من المتوقع أن يخوض كلا الملاكمين نزالات تحضيرية لاستعادة لياقتهما بعد فترة من الابتعاد عن الحلبة والتعافي من الإصابات. وقد فاز فيوري مؤخرًا على أرسلانبيك محمودوف، بينما يتعافى جوشوا من حادث سيارة ويستعد لعودة محتملة في يوليو.



