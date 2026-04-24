لاعب خط وسط نيجيري يحتفل بأول هدف له مع شاختار دونيتسك

أفادت التقارير أن بروسبر أوباه يشعر بحماس شديد بعد تسجيله أول هدف له على الإطلاق مع شاختار دونيتسك. Completesports.com.

افتتح أوباه التسجيل لشاختار في المباراة التي انتهت بفوزهم 2-1 على زوريا مساء الخميس.

لقد كان جهداً موفقاً حيث استغل خطأً داخل منطقة جزاء زوريا ليحقق مكسباً كبيراً.

أوباه يسجل هدفه الأول مع شاختار

"أشعر بالسعادة! الهدف الأول مع فريق جديد دائمًا ما يكون ممتعًا ومهمًا للغاية في سياق المباراة، وبشكل عام في المنافسة على اللقب التي نسعى إليها. على الرغم من الهدوء الظاهري، إلا أنني في الواقع سعيد جدًا من الداخل"، هكذا صرّح أوباه للموقع الرسمي للنادي.

"بالطبع، أهمية الهدف لا تُضاهى. الأهم هو أنه ساهم في حصول الفريق على ثلاث نقاط. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لي شخصياً، عزز هذا الهدف ثقتي بنفسي، ولا يُمكن المبالغة في أهميته."

رسالة من توران

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الرسالة التي تلقاها الفريق من المدرب الرئيسي أردا توران قبل المباراة.

وأضاف أوباه: "نعم، قبل كل مباراة يؤكد على ضرورة بذل قصارى جهدنا. وفي كل مرة نتدرب أو نستعد أثناء التحليل، يؤكد على أهمية أخذ زمام المبادرة في الدقائق الأولى".

بقلم أديبوي أموسو



