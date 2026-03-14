المهاجم النيجيري يُكمل انتقاله إلى نادي كايسار الكازاخستاني

أفادت التقارير أن المهاجم النيجيري إيموه إيزيكيل قد أكمل انتقاله إلى نادي إف سي كايسار، أحد أندية الدوري الكازاخستاني الممتاز.

لعب إيزيكيل سابقاً مع نادي كي إف بوغراديسي الألباني.

غادر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا نادي كي إف بوغراديسي في يناير، مما سمح له بالانتقال إلى نادي إف سي قيصر في صفقة انتقال حر.

لعب هذا المهاجم الذي سافر كثيراً سابقاً لأندية في بلجيكا وقطر وإسبانيا وتركيا.

تجدر الإشارة إلى أن جناح منتخب نيجيريا السابق، فيكتور موسيس، انضم مؤخراً إلى نادي إف سي قيصر.

من المتوقع أن يشارك الثنائي لأول مرة مع نادي قيصر ضد أستانا يوم الاثنين المقبل.



