جناح نيجيري ينتقل إلى نادي هاماربي السويدي

أتم عمران موسى انتقاله إلى نادي هاماربي السويدي. Completesports.com التقارير.

انضم موسى إلى فريق HIF من نادي Beyond Limits FA النيجيري.

أعلن نادي بيوند ليميتس لكرة القدم رحيل اللاعب من خلال بيان على حسابه الرسمي على منصة إكس.

وجاء في البيان: "تم الاتفاق مبدئياً على جميع الإجراءات الرسمية لانتقال جناحنا عمران موسى إلى هاماربي. نتمنى لك كل التوفيق في أوروبا".

بدأ اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مسيرته الكروية في نادي شيلد سيتي لكرة القدم في كانو، قبل أن ينتقل إلى نادي بيوند ليميتس لكرة القدم.

أثبت الجناح نفسه كلاعب رئيسي في نادي بيوند ليميتس لكرة القدم، وساعد النادي على الفوز بكأس تي سي سي لعام 2025 وكأس جوثيا لعام 2025.

سيبدأ موسى مسيرته في هاماربي مع فريق الشباب التابع للنادي، والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم السويدية.

لقد بدأ بالفعل التدريب مع زملائه الجدد في الفريق.

بقلم أديبوي أموسو



