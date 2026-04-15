الجناح النيجيري يوقع عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات مع نادي إف كيه نوفي بازار الصربي

وقع الجناح النيجيري داودا جونسون أغوم عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات مع نادي إف كيه نوفي بازار الصربي.

سيبقى اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مع النادي حتى يونيو 2029.

تمت ترقية أغوم إلى الفريق الأول بعد أن أبهر الجميع بأدائه في فريق الشباب.

سجل الجناح متعدد المواهب هدفين في 15 مباراة مع فريق الشباب.

كما تدرب الشاب بانتظام مع الفريق الأول في الأشهر الأخيرة.

لقد نال استحسانًا كبيرًا لجهوده الدؤوبة، ومهاراته الفنية، والتزامه بالتدريبات. وقد ساعدته هذه الصفات على الاقتراب من الفريق الأول لكرة القدم في وقت أبكر مما كان متوقعًا.



