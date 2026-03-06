لاعب نيجيري شاب يتدرب مع الفريق الأول لبايرن ميونخ

انضم الظهير الأيسر النيجيري ريتشارد أجايي إلى الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال جلسة التدريب يوم الأربعاء.

بحسب ما ذكرته صحيفة بيلد (fcbinside.com)، سُمح لريتشارد أجايي، البالغ من العمر 16 عامًا، بالتدرب مع الفريق الأول لأول مرة تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

بالنسبة للظهير الأيسر القادم من أكاديمية بايرن ميونخ، تُعدّ هذه خطوة مهمة في مسيرته. يُنظر إلى أجايي داخلياً على أنه أحد أكثر المواهب الواعدة في أكاديمية الشباب التابعة للنادي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

لقد لعب دوراً محورياً في فريق ميونخ تحت 17 عاماً هذا الموسم، حيث يعتبر أجاي لاعباً أساسياً وقد شارك في 14 مباراة حتى الآن.

كما أُتيحت لأجايي عدة فرص للمساعدة مع فريق تحت 19 عامًا.



