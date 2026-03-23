شركة نايكي تكشف النقاب عن أطقم جديدة لفريق النسور الخضراء

أعلنت شركة نايكي العملاقة للملابس الرياضية رسمياً عن قميصي المنتخب النيجيري الجديدين، الأساسي والاحتياطي، لفريق النسور الخضراء.

تم الإعلان عن الكشف عن أطقم الفريق الجديدة، الأساسية والاحتياطية، على حساب الفريق الرسمي (X) يوم الاثنين.

يتميز الطقم الأساسي بلون أخضر فاتح مع لوحات خضراء داكنة ونمط باهت منقط دقيق، مزين بشعار الاتحاد النيجيري لكرة القدم وشعار نايكي.

وجاء في وصف المنتج على موقع نايكي الإلكتروني: "يواصل هذا الطقم تقاليدهم في تصميمات جاهزة للارتداء في الشوارع والتي تعبر عن موقف يتجاوز بكثير حدود الملعب".

يتميز الطقم الاحتياطي بقاعدة بيضاء نقية مزينة بزخارف لهب خضراء ديناميكية ترتفع من الجزء السفلي عبر الجزء الأمامي والخلفي والأكمام.

ويكتمل التصميم بياقة خضراء داكنة ضحلة على شكل حرف V وأساور مزينة باللون الأسود.

ووفقاً لشركة نايكي، فإن التصميمين يركزان على نسيج عالي الأداء بتقنية Dri-FIT ويتضمنان مواد مستدامة.

يأتي إطلاق هذه الأطقم في وقت يستعد فيه منتخب النسور الخضراء لبطولة ودية دولية تضم أربعة منتخبات هي الأردن وإيران وكوستاريكا.



