تألق نادوزي ليقود برايتون للفوز على أرسنال والتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

واصلت تشياماكا نادوزي تألقها اللافت حيث فاز برايتون على أرسنال، بطل أوروبا، بنتيجة 2-0 ليبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

أنقذ نادوزي ثلاث كرات مهمة في المباراة التي شهدت منافسة شديدة.

وهذا يمثل ثاني مباراة لها بشباك نظيفة في هذه البطولة هذا الموسم.

كما حافظت اللاعبة النيجيرية الدولية على نظافة شباكها في آخر مباراتين لها في الدوري مع برايتون.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet بيرنلي 4.625 1xbet X تعادل 4.165 1xbet برايتون وهوف البيون 1.789 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء فوز برايتون خسر فريق بيرنلي 6 من آخر 10 مباريات خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز. برايتون أقل من 2.5 هدف سجل برايتون أقل من 2.5 هدف في جميع مبارياته العشر الأخيرة خارج أرضه. تحت 3.5 هدف انتهت جميع المباريات الخمس الأخيرة التي استضافها بيرنلي ضد برايتون بأقل من 3.5 هدف.

منحت ماديسون هالي فريق برايتون التقدم في الدقيقة 48.

ضاعف برايتون تقدمه بعد خمس دقائق عندما سجلت كايتلين هايز هدفاً برأسية من عرضية متقنة من فران كيربي.

انضمت نادوزي إلى فريق سيغالز في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، وستسعى للفوز بأول لقب لها مع النادي.



