أعلنت تشياماكا نادوزي استعداد منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

حقق منتخب غرب أفريقيا رقماً قياسياً جديداً بفوزه باللقب العاشر في النسخة الأخيرة من المسابقة التي تقام كل عامين والتي استضافتها المغرب.

نادوزي يرفض الضغوط

وقال نادوزي إن فريق سوبر فالكونز ليس تحت ضغط لتوسيع هيمنته على القارة.

"لسنا تحت أي ضغط على الإطلاق. لقد عملنا بجد على مر السنين لنكون حيث نحن اليوم"، هكذا صرح حارس مرمى برايتون لوسائل الإعلام التابعة لفريق سوبر فالكونز.

"هناك العديد من الفرق التي تعمل بجد للوصول إلى هذا المركز، وكل الاحترام لهم جميعاً. لكن لا يوجد أي ضغط."

سيواجه منتخب "سوبر فالكونز" منتخبات مالاوي وزامبيا ومصر في المجموعة "ج" في نهائيات كأس العالم للوافل 2026.

سيواجه فريق جوستين مادوجو منتخب مالاوي الذي يخوض أولى مبارياته يوم الأربعاء الموافق 18 مارس.

ستستضيف المغرب البطولة في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل.

ستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائي إلى بطولة كأس العالم للسيدات 2027.

بقلم أديبوي أموسو



