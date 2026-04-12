NNL: أمونيكي يعترف بأن هارتلاند أضاع فرصة الصعود بعد معاناة في الموسم الأول

اعترف إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لنادي هارتلاند لكرة القدم، بأن فريق نازي مليونيرز أضاع فرصة الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) خلال المرحلة الأولى من حملته في الدوري الوطني النيجيري (NNL) لموسم 2025/2026. Completesports.com التقارير.

تحدث جناح نادي برشلونة السابق وفريق النسور الخضراء بعد فوز هارتلاند 1-0 على كراون إف سي أوغبوموسو في المباراة النهائية من دوري الدرجة الأولى الوطني على ملعب دان أنيام، أويري، يوم السبت 11 أبريل 2026.

سجّل جوناثان أوسوندو هدف الفوز في الدقيقة 82 من مباراة مثيرة، ليحتل هارتلاند المركز الثالث في الترتيب برصيد 27 نقطة. وتصدّر إنتر لاغوس الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما حصدت أكاديمية بيوند ليميتس لكرة القدم المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

هارتلاندز كوستلي NNL 2025/26 المقطع الأول

وفي معرض حديثه عن فشل فريقه في ضمان العودة الفورية إلى الدوري الممتاز، صرح المدرب الفائز بكأس العالم تحت 17 سنة 2015 مع منتخب نيجيريا الذهبي أن فريق هارتلاند أضاع فرصته في المرحلة الأولى من الموسم.

"بصراحة، أعتقد أنه عندما تفكر في السيناريو بأكمله، سترى أننا أضعنا فرصة الترقية بناءً على أدائنا في المقطع الأول"، هكذا بدأ أمونيكي حديثه.

أمونيكي يأسف للإهدار أمام المرمى

في الشوط الأول، لم نكن فعالين ولا حاسمين أمام المرمى، رغم أننا صنعنا العديد من الفرص في كل مباراة. لم نكن حاسمين أمام المرمى. في كرة القدم، تسجيل الأهداف هو مفتاح الفوز، وحصد النقاط، وتحسين مركزنا في جدول الدوري. أعتقد أن هذا أحد أهم الجوانب التي يجب علينا التركيز عليها.

"في المقطع الأول، كانت هناك الكثير من الأخطاء - أخطاء فردية - ولكن في المقطع الثاني قمنا بتصحيحها من خلال جلب لاعبين جدد ساهموا في استقرار الفريق بفضل صفاتهم."

"أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها في المقطع الثاني، ولكن بغض النظر عن مدى جودة أدائنا، تبقى الحقيقة أننا لم نؤدِ بشكل جيد في المقطع الأول."

مدرب فريق هارتلاند يُعرب عن تقديره لدعم الجماهير

كما وجه أمونيكي رسالة شكر صادقة إلى جماهير النادي ومؤيديه على دعمهم الثابت طوال الموسم.

"أشكرهم جزيل الشكر على دعمهم. كرة القدم ليست معادلة رياضية، حيث واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن الأمر الجيد هو أن هذا الفريق يتبع عملية ونظامًا لضمان تحقيق أهدافنا في المستقبل القريب"، هذا ما أكده.

أمونيكي يعلق على الفوز الصعب على كراون إف سي

وفي مباراة اليوم الأخير ضد فريق كراون إف سي، اعترف أمونيكي بأنها كانت مباراة صعبة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي كان تحقيق الفوز.

"كان أول شيء بالنسبة لنا هو الفوز بالمباراة، على الرغم من أنها لم تكن سهلة. لم نتمكن من السيطرة على المباراة في الشوط الأول."

"بدلاً من ذلك، لعبنا وفقاً لمتطلبات كراون. لكن في الشوط الثاني، رفعنا من مستوى أدائنا وخلقنا فرصاً. تمكنا من استغلال إحداها، والتي منحتنا الفوز."

"أحيانًا، لا يتعلق الأمر بمدى جودة أو سوء أدائك. المهم هو أن تكون فعالاً أمام المرمى، وقد كنا فعالين بما يكفي لتسجيل هدف الفوز."

بقلم ساب أوسوجي



