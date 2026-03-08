NNL: أمونيكي يشيد بمهمة هارتلاند الثلاثية بعد الفوز 3-1 على سمارت سيتي

أمونيكي مسرورٌ بفوز هارتلاند الحاسم في دوري الدرجة الثانية الوطني.

يقول المدير الفني لفريق هارتلاند، إيمانويل أمونيكي، إنه على الرغم من صمود فريق سمارت سيتي إف سي ولعبه الجريء، إلا أن فريقه حقق هدفه الأساسي - وهو الحصول على النقاط الكاملة - في مباراة المؤتمر الأول من الدوري الوطني النيجيري (NNL) التي أقيمت يوم السبت على ملعب دان أنيام في أويري. Completesports.com التقارير.

منح فرانسيس إريكان فريق ناز مليونيرز التقدم مبكراً، حيث سجل الهدف الافتتاحي بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة.

ضاعف جوناثان أوسوندو تقدم أبطال نيجيريا أربع مرات في الدقيقة 21، لكن الضيوف قلصوا الفارق إلى النصف قبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة.

ومع ذلك، استعاد فريق هارتلاند تقدمه بهدفين في الدقيقة 70 عندما سجل علي صنداي هدفًا ليضمن لفريق أمونيكي الثأر من فريق "إيكو فور شو"، الذي تفوق عليهم بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الأول في لاغوس.

أمونيكي يعلق على صعود هارتلاند في مؤتمر NNL (الجدول أ)

وبهذا الفوز، يتقدم فريق هارتلاند إلى المركز الثالث في ترتيب مؤتمر NNL A برصيد 17 نقطة بعد 13 جولة من المباريات.

يتصدر فريق إنتر لاغوس الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق بيوند ليميتس المركز الثاني برصيد 23 نقطة قبل خوض المباريات الخمس الأخيرة من الموسم.

قال أمونيكي بعد الفوز بنتيجة 3-1 إن أهم نتيجة كانت الحصول على النقاط الثلاث.

"الأمر المهم ليس ما نجح أو ما لم ينجح بالنسبة لنا. أعتقد أن الهدف الرئيسي كان الحصول على النقاط الثلاث، وقد تمكنا من تحقيق ذلك."

"إذا استطعنا تسجيل المزيد من الأهداف لتعزيز تفوقنا في عدد الأهداف، فسيكون ذلك في صالحنا. نعلم أن فريق سمارت سيتي فريق قوي لأننا واجهناه في لاغوس في الجولة الأولى وخسرنا بنتيجة 1-2."

"نعلم أنهم فريق لا يجب أن نمنحهم مساحة للتحرك. لكن كل مباراة تختلف عن الأخرى. كل شيء يعتمد على خطة اللعب التي نضعها. كانت فكرتنا واضحة - الحصول على النقاط الثلاث."

أمونيكي يتحدث عن إدارة المباريات وتقدم الفريق

أقر اللاعب الدولي النيجيري السابق بأن إدارة المراحل الصعبة من المباراة كانت أمراً بالغ الأهمية لنجاح الفريق.

"نعلم أيضاً أنه ستكون هناك لحظات في المباراة لن نستحوذ فيها على الكرة. المهم هو كيف نتفاعل في تلك اللحظات وقدرتنا على إدارتها لتحقيق ما نريده."

"في نهاية المطاف، الأمر كله يتعلق بالحصول على النقاط الثلاث وتسجيل الأهداف."

"من المؤسف أننا استقبلنا هدفاً. كنا نتمنى الفوز بنتيجة 3-0. لكن على الرغم من ذلك، نحن راضون عما حققناه. وكما أقول دائماً، لا يزال هذا الفريق في طور التطور. هذه البطولة صعبة للغاية."

هارتلاند تحذر من الاستهانة بنجوم صن شاين

كما حذر أمونيكي لاعبيه من الاستهانة بفريق صن شاين ستارز قبل مباراتهم القادمة على أرضهم في أويري.

"لا يمكننا أن نقول إننا فريق هارتلاند ثم نبدأ في الاستهانة بالخصوم وندخل المباراة بهذه العقلية. لا. علينا فقط أن نؤدي عملنا، ونأمل أن نواصل الأسبوع المقبل، ضد فريق صن شاين ستارز، حصد النقاط الكاملة على أرضنا، ونرى كيف ستسير الأمور"، هكذا صرّح أمونيكي للصحفيين في مؤتمر صحفي حاشد بعد المباراة.

كان فريق هارتلاند قد تغلب على فريق أبيا كوميتس بنتيجة 2-1 على نفس الملعب قبل أسبوعين. هذه المرة، وسعوا فارق الفوز إلى 3-1، وهي نتيجة ساعدتهم على تعويض تأخرهم السابق في الترتيب.

أمونيكي يتوقع معركة شرسة ضد فريق صن شاين ستارز

وعندما سُئل عما إذا كان تحسن أداء فريقه في تسجيل الأهداف سيستمر ضد فريق صن شاين ستارز، أقر أمونيكي بأن المواجهة ستكون صعبة نظراً للتاريخ بين الناديين.

أحب دائماً أن أكون واقعياً. وعندما أتحدث عن الواقعية، سيكون من الخطأ أن نقلل من شأن فريق صن شاين ستارز. إنهم فريق جيد جداً.

"كان كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولكن لسوء الحظ، هبطنا كلانا. من الواضح أن كلا الفريقين يرغب في العودة إلى دوري الأضواء، لذا لن يُمثل أي منهما تحديًا سهلاً للآخر."

"لكننا بخير. سنواصل العمل والاجتهاد. هدفي الرئيسي هو تشجيع الأولاد ودفعهم إلى أقصى حدود قدراتهم."

وأكد أمونيكي قائلاً: "لا يقتصر اهتمامنا على الفوز بالمباريات فحسب، بل يشمل أيضاً مساعدة اللاعبين على فهم اللعبة بشكل أفضل واتخاذ أفضل القرارات لصالحهم".

