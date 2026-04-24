NNL: أنيستار يستهدف إعادة بناء مبكرة بينما يتطلع نادي أباكاليكي لكرة القدم إلى الصعود

أكد المدرب الرئيسي لفريق أباكاليكي إف سي، وهو فريق من الدرجة الثانية، ستار بلس إيزويكيم أنيستار، لموقع Completesports.com أن فريقه قد بدأ الاستعدادات لموسم 2026/2027 من الدوري الوطني النيجيري (NNL)، وذلك بعد أقل من أسبوعين من انتهاء الموسم العادي 2025/2026. Completesports.com التقارير.

أنهى فريق "رايس بويز" موسم 2025/2026 في المركز الرابع في ترتيب مؤتمر NNL B برصيد 25 نقطة.

الآن، يشرع المدرب أنيستار في الاستعدادات المبكرة لضمان التعاقد مع أفضل اللاعبين القادرين على قيادة الفريق إلى الصعود إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

"كما تعلمون، هناك مقولة تقول إن البداية المبكرة تؤدي إلى نهاية أفضل"، هكذا بدأ المدرب إيزويكيم حديثه.

تركز شركة أنيستار على التوظيف وتنمية الشباب

"لقد منحنا اللاعبين خمسة أيام راحة مباشرة بعد انتهاء الموسم، ومنذ ذلك الحين استأنفنا التدريب بسبب بطولة كأس الاتحاد الرئاسي."

"سنلعب المباراة النهائية يوم السبت الموافق 25 أبريل ضد فريق سينوشور إف سي. وهذا أيضاً جزء من عملية إعادة بناء الفريق للموسم المقبل."

"ولكن الأهم من ذلك كله، أننا بدأنا في استقطاب اللاعبين، ونحن نستغل بشكل فعال الفرصة التي توفرها مباريات التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى الوطني (NLO) الجارية هنا في أباكاليكي، ولاية إيبوني، لتقييم اللاعبين الذين يمكننا التعاقد معهم بشكل صحيح."

بناء فريق أباكاليكي إف سي تنافسي تحت قيادة أنيستار

بصفتي مدربًا مهتمًا باللاعبين الشباب، أستمتع بالعمل معهم، وأستغل هذه الفرصة المتاحة لاكتشاف المواهب التي يمكننا التعاقد معها للموسم المقبل. لهذا السبب بقيت في أباكاليكي.

لا تنسوا أن موسم 2026/2027 على بعد أشهر قليلة فقط، لذا علينا اغتنام الفرصة ما دامت سانحة. بصفتي مدربًا، لا أؤمن بالحلول السريعة والارتجالية.

"الآن وقد بدأت الموسم الجديد كمدرب رئيسي، من المهم أن أبدأ مبكراً وأن أضمن التوظيف المناسب قبل الدخول في معسكر تدريبي مكثف"، أكد المدرب أنيستار.

بقلم ساب أوسوجي



