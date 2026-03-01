NNL: إيغوافون يتولى المسؤولية المؤقتة لفريق أبيا كوميتس بعد إقالة تيبووي

تولى مونداي إيغوافون، المدافع السابق لمنتخب نيجيريا، المسؤولية المؤقتة لفريق أبيا كوميتس، أحد فرق الدوري الوطني النيجيري، وذلك بعد إقالة المدرب السابق للفريق، ديبري تيبووي. Completesports.com التقارير.

تم طرد تيبووي يوم السبت 28 فبراير، بعد لحظات من خسارة النادي 2-0 أمام صن شاين ستارز من أكوري في مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى الوطني النيجيري.

وجاءت الهزيمة في أعقاب خسارة 2-1 أمام هارتلاند في الأسبوع السابق، مما دفع إدارة النادي إلى استخدام القوة المفرطة.

كان فريق أبيا كوميتس يحتل المركز السابع في ترتيب مؤتمر NNL A قبل الهزيمة أمام صن شاين ستارز، مما أدى إلى تراجع الفريق أكثر في الترتيب.

تعيين إيغوافون مدرباً رئيسياً مؤقتاً

أكد فريق أبيا كوميتس في بيان رسمي أنه على الرغم من رحيله، سيستمر تيبووي في تلقي راتبه الكامل حتى نهاية الموسم.

وجاء في البيان: "أعلن نادي أبيا كوميتس إنهاء التعاقد مع المدرب ديبري تيبووي كمدرب رئيسي لنا".

"ومع ذلك، سيستمر في تلقي راتبه الشهري كاملاً حتى نهاية الموسم الحالي وفقًا لشروط وأحكام عقده معنا."

"أصبح قرار إعفاء تيبووي من مهامه أمراً لا مفر منه بعد الخسارة المخيبة للآمال على أرضه أمام صن شاين ستارز يوم السبت."

وأضاف البيان: "نتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية".

مدرب مؤقت يقود فريق كوميتس لما تبقى من الموسم

وبالمثل، ذكر النادي أن مونداي إيغوافون قد تم تكليفه بتولي مسؤولية فريق NNL لما تبقى من موسم 2025/2026.

وأضاف البيان: "سيتولى المدرب مونداي إيغوافون قيادة النادي للفترة المتبقية من الموسم".

يواجه فريق إيغوافون اختباراً فورياً أمام إنتر لاغوس

تجدر الإشارة إلى أن تيبووي قد تم توجيه إنذار نهائي له قبل مباراتين من استئناف المرحلة الثانية من موسم 2025/2026.

ستكون مهمة إيغوافون الأولى هي إعداد الفريق لمباراة خارج أرضه ضد إنتر لاغوس.

بقلم ساب أوسوجي



