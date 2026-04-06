رابطة الدوري الوطني لكرة القدم: هيئة الدوري تنقل المباراة النهائية لموسم 2025/2026 إلى 15 أبريل

أكد منظمو دوري الدرجة الثانية في نيجيريا، NNL، تغيير موعد الجولة الأخيرة من مباريات موسم 2025/2026 من الدوري الوطني النيجيري، حسبما أفاد موقع Completesports.com.

كان من المقرر في وقت سابق أن ينتهي الموسم في 12 أبريل، ولكن تم تعديله الآن بثلاثة أيام نتيجة لرغبة المنظمين في ضمان حسم جميع المباريات المتبقية بحيث يتم تحديد المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم في وقت واحد.

"لقد قمنا بتعديل برنامج الموسم بحيث ينتهي الدوري الآن في 15 أبريل، بدلاً من الموعد المقرر سابقًا في 12 أبريل 2026"، صرح جورج ألو لموقع Completesports.com.

اقرأ أيضا: NNL: أمونيكي يشيد بروح الفريق المتنامية لفريق هارتلاند بعد فوزه الساحق على فريق غيتواي

"تم اتخاذ هذا القرار لضمان حسم جميع المباريات المعلقة قبل المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم، والتي سيتعين تحديدها في وقت واحد."

اللعب النظيف، الاعتبارات الرئيسية للتحكيم

وأوضح ألو قائلاً: "هذا لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق. وليس هذا فحسب، بل حرصنا أيضاً على إشراك حكام الدوري النيجيري الممتاز لإدارة بعض المباريات الحاسمة في الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم".

بقلم ساب أوسوجي



