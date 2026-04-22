دوري الدرجة الثانية النيجيري: رانشرز بيز وجيغاوا غولدن ستارز على موعد مع المواجهة الحاسمة في سباق الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز

يستعد فريقا رانشرز بيز وجيغاوا غولدن ستارز لمواجهة حاسمة في سعيهما للحصول على آخر مقعد للترقية في الدوري الوطني النيجيري (NNL) يوم الأربعاء (اليوم).

ثلاثة فرق - دوما يونايتد، وإنتر لاغوس، وسبورتينغ لاغوس - ضمنت بالفعل أماكنها في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) من المؤتمرات الأخرى، تاركة تذكرة واحدة متاحة.

يتصدر فريق رانشرز بيز حاليًا المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، وسيسافر لمواجهة فريق غومبي يونايتد في ملعب بانتامي.

سيكون التعادل كافياً لهم لضمان الصعود، بينما يجب على غومبي يونايتد الحصول على النقاط الثلاث لتجنب الهبوط.

ولا يزال فريق جيغاوا غولدن ستارز، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 18 نقطة، في المنافسة أيضاً.

إنهم بحاجة إلى الفوز على فريق كيبي يونايتد، وهو فريق آخر يكافح لتجنب الهبوط خارج أرضه للحفاظ على آماله في الصعود.



