دوري كرة القدم النيجيري: سبورتينغ لاغوس وأكوا يونايتد يتنافسان على الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز

يخوض فريقا سبورتينغ لاغوس وأكوا يونايتد معركة شرسة للصعود في المجموعة الثانية من الدوري الوطني النيجيري (NNL).

صعد فريق سبورتينغ لاغوس إلى القمة برصيد 33 نقطة بعد فوزه الصعب 1-0 على فريق روفرز إف سي في ملعب موبولاجي جونسون أرينا، أونيكان، لاغوس يوم الأربعاء.

يحتل فريق أكوا يونايتد المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

اقرأ أيضا:الدوري النيجيري الممتاز: نيمسوما متفائل بإمكانية تجنب نادي خليفة الهبوط

سيُحسم مصير الناديين في اليوم الأخير من الموسم يوم الأربعاء المقبل.

سيخوض فريق سبورتينغ لاغوس مباراة خارج أرضه أمام فريق أوسون يونايتد في اليوم الأخير.

يكافح فريق أوسون يونايتد من أجل البقاء في الدوري، ويجب عليه الفوز على الضيوف ليحظى بأي فرصة للنجاة.

يواجه فريق أكوا يونايتد رحلة خارج أرضه إلى ملعب سوليوشن إف سي، وهو فريق يلعب من أجل الفخر فقط في هذه المرحلة.

بقلم أديبوي أموسو



