NNL: سبورتينغ لاغوس وأكوا يونايتد يواجهان يوماً حاسماً في سباق الصعود

يستعد فريقا سبورتينغ لاغوس وأكوا يونايتد لمباراة حاسمة في اليوم الأخير من منافسات الدوري الوطني النيجيري (NNL) المجموعة الثانية، حيث يتنافسان على الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL).

نقطة واحدة فقط فصلت بين الفريقين في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

يتصدر فريق سبورتينغ لاغوس الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق أكوا يونايتد المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

سيخوض كلا الفريقين مبارياتهما الحاسمة يوم الخميس خارج أرضهما.

سيسافر فريق سبورتينغ لاغوس إلى إيليوغبو لمواجهة فريق أوسون يونايتد على ملعب لانري ليكان، بينما سيواجه فريق أكوا يونايتد فريق سوليوشنز إف سي على ملعب أكوا تاونشيب.

هبط فريق أكوا يونايتد إلى دوري الدرجة الثانية (NNL) في الموسم الماضي، بينما يسعى فريق سبورتينغ لاغوس للعودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد قضاء موسمين في الدرجة الثانية.

وقد ضمن فريقا إنتر لاغوس ودوما يونايتد بالفعل الصعود من المجموعتين أ و ج على التوالي.

بقلم أديبوي أموسو



