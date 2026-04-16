NNL: سبورتينغ لاغوس يضمن الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز

حقق فريق سبورتينغ لاغوس الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) بعد حملة صعبة.

أثبت أليكس ليمي أنه البطل، حيث سجل الهدف الحاسم في الدقيقة 17 ليضمن عودتهم إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب دام عامين.

تحت إشراف المدرب الرئيسي جيفري بتلر.

أنهى فريق سبورتينغ لاغوس الموسم في صدارة المجموعة الثانية برصيد مثير للإعجاب بلغ 36 نقطة من 18 مباراة.

على الرغم من تحقيق فوز بنتيجة 2-1 على فريق سوليوشن إف سي، إلا أن فريق أكوا يونايتد اضطر إلى الاكتفاء بالمركز الثاني.

افتتح أنيبيت صنداي التسجيل في الدقيقة الخمسين، قبل أن يضاعف مايكل أوكينوا النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط.

قلص فريق سوليوشن إف سي الفارق بهدف في وقت متأخر من المباراة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير النتيجة.

وكان فريقا إنتر لاغوس ودوما يونايتد قد أكدا بالفعل صعودهما إلى الدوري النيجيري الممتاز في وقت سابق.

بقلم أديبوي أموسو



