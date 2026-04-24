إغلاق القائمة
    الدوري النيجيري

    أبطال دوري السوبر فور الوطني سيحصلون على 10 ملايين نيرة

    أديبوي أموسوBy لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا
    الدوري النيجيري الوطني - جوائز الدوري النيجيري الوطني - الصعود إلى دوري السوبر 8 - التصفيات - ملعب جاي جاي أوكوتشا - أوغواشي - أوكوشا

    سيحصل أبطال الدوري الوطني النيجيري، NNL، سوبر فور، على 10 ملايين نايرا. Completesports.com التقارير.

    سيحصل المشاركون الثلاثة الآخرون على مليوني نيرة لكل منهم.

    قاد كل من المدير العام للجنة الرياضية الوطنية، بوكولا أولوبادي، ورئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إبراهيم موسى جوساو، ورئيس نادي ريمو ستارز، كونلي سونامي، قائمة المسؤولين في حفل القرعة الذي أقيم في لاغوس يوم الجمعة.

    كما حضر كل من اللاعبين الدوليين السابقين، دانيال أموكاتشي وفيكتور إيكبيبا.

    اقرأ أيضا:NNL: أنيستار يستهدف إعادة بناء مبكرة بينما يتطلع نادي أباكاليكي لكرة القدم إلى الصعود

    سيواجه فريق سبورتينغ لاغوس فريق رانشرز بيز في المباراة الافتتاحية لبطولة NNL Super 4 يوم الاثنين الموافق 4 مايو.

    سيستضيف ملعب ريمو ستارز في إيكين جميع مباريات البطولة.

    المباريات كاملة

    اليوم الأول: 4 مايو
    سبورتينغ لاغوس ضد رانشرز بيز
    دوما يونايتد ضد إنتر لاغوس

    اليوم الأول: 6 مايو
    رانشرز بيز ضد إنتر لاغوس
    سبورتينغ لاغوس ضد دوما يونايتد

    اليوم الأول: 8 مايو
    دوما يونايتد ضد رانشرز بيز
    إنتر لاغوس ضد سبورتينغ لاغوس


    سهم.
    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    مقالات ذات صلة المنشورات

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    BetReviews247